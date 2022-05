Cum s-au contrat judecatorii pentru un muc de tigara aruncat pe jos

Un barbat amendat cu 1.000 de lei pentru ca a aruncat, in Oradea, un muc de tigara pe jos a contestat amenda in instanta. In prima faza, Judecatoria Oradea a anulat sanctiunea, dar Tribunalul Bihor a decis mentinerea amenzii cu transformarea ei in avertisment. Un instructor auto din Salonta, amendat cu 1.000 de lei pentru ca, fiind in Oradea, a aruncat un muc de tigara pe jos, chiar in fata politistilor locali, a cerut in instanta anularea sanctiunii. Barbatul a aratat ca a aruncat tigara pe ... citeste toata stirea