Cum sa cumparati corpurile de iluminat perfecte

Ganditi-va in ce camera va fi montat corpul. Camera in care va fi instalata lumina va va ajuta sa decideti ce corp de iluminat sa selectati. De exemplu, veti dori un candelabru in sufragerie - ceva care sa contribuie la frumusetea camerei. Lustrele deasupra insulei din bucataria - speram ca ceva care sa fie usor de curatat. Lumini de vanitate in baie, care sa ofere suficienta lumina pentru a va machia.La ce va fi folosita lumina? Este intr-o camera care are nevoie de flux de aer, deci de un ... citeste toata stirea