Cum sa ne ferim de FakeNews si inselatoriile de pe internet

Stirile false si inselatoriile de pe internet s-au inmultit foarte mult in ultima vreme. Orice curs care duce la dezvaluirea inselatoriilor de pe internet si reducerea stirilor FakeNews este binevenit. Un astfel de curs "Train the trainers #EndFakeNews", a fost organizat in perioada 18 - 19 februarie la Oradea de catre Asociatia Klebelsberg Kuno ."Cu finantarea Ambasadei Regatului Tarilor de Jos in Romania s-a pornit o serie de cursuri in Oradea intre 18-19 februarie cu tematica stiri false ... citeste toata stirea