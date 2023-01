Cum sarbatoresc oradenii Boboteaza. Oamenii au participat cu sutele la slujbele din oras, incurajati de vremea buna

Preotii au oficiat, in fata bisericilor, slujba "Sfintirii apei", in amintirea Botezului primit de Iisus Hristos in apele Iordanului. Dupa 30 de ani de viata in anonimat, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu intrupat, si-a inceput misiunea pe malul raului Iordan, acolo unde proorocul Ioan ii boteza pe cei care se pocaiau de pacate. Conform Evangheliei, in momentul botezului lui Iisus s-a intamplat un fenomen supranatural: s-a auzit un glas de sus care spunea: "Acesta este Fiul meu iubit, intru care ... citeste toata stirea