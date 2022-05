Cum va arata noul Aquapark din vestul tarii, construit cu 20 milioane euro, bani de la Guvern VIDEO

Un nou aquapark intins pe 3 hectare se va construi in municipiul Salonta din judetul Bihor, investitia in valoare de 20 milioane euro urmand sa fie realizata din fonduri guvernamentale, prin Ministerul Dezvoltarii. Contractul de proiectare si executie a fost semnat, miercuri, la Bucuresti. Anuntul a fost facut de ministrul Dezvoltarii, bihoreanul Cseke Attila, pe pagina sa de Facebook, unde acesta a precizat ca licitatia pentru realizarea aquapark-ului s-a derulat in decembrie anul trecut si a ... citeste toata stirea