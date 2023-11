Nimeni nu poate spune cum vor arata orasele in viitor, cand vor trebui sa dovedeasca rezilienta in fata schimbarilor climatice. Pare clar, insa, de pe acum, ca nimeni nu e ferit de fenomene extreme. Chiar Oradea a experimentat, in vara, o furtuna cum rar s-a mai vazut aici si care a doborat sau rupt cateva mii de copaci.Autoritatile sunt datoare sa gaseasca solutii, iar in Europa sunt deja testate diverse masuri, din care si orasul de pe Crisul Repede ar avea ce sa invete. Tot mai multe ... citeste toata stirea