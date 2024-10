Curatenie de sezon: Incepe curatenia de toamna in Oradea! RER Vest ridica gratuit resturile vegetale

Intre 21 octombrie si 15 noiembrie, oradenii vor avea ocazia sa scape gratuit de deseurile vegetale din curti si gradini. Primaria si operatorul de salubritate RER Vest demareaza o campanie de curatenie de toamna, in care frunzele si crengile vor fi ridicate de pe strazile orasului, pe rand, din fiecare cartier.Saptamana si sectorulPentru buna desfasurare a campaniei, Primaria si RER Vest au impartit orasul in 4 sectoare in care se va actiona pe rand. Intre 21 si 25 octombrie, vor fi ... citește toată știrea