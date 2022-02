Dar de Dragobete din partea pompierilor bihoreni

Pentru ca tragediile nu sunt reprezentate doar de incendii, inundatii si accidente rutiere, pompierii sar si-n ajutorul pacientilor aflati in spitale. In fiecare an, pompierii bihoreni sustin donarea de sange si trombocite la Centrul de Transfuzie Sanguina din Oradea. Acestia doneaza sange frecvent, chiar si-n afara campaniilor promovare organizate de Centrul de Transfuzie. Ei promoveaza spiritul civic al populatiei pentru imbunatatirea situatiei stocurilor de sange ale centrului oradean pentru ... citeste toata stirea