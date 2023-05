Multiplul campion european si mondial de juniori si de seniori la natatie, David Popovici, si-a donat medalia de camion mondial pentru copiii bolnavi de cancer. Medalia donata a fost topita si este in curs de a lua forma a peste 100 de fundite aurii, simbol al luptei impotriva cancerului la copii.Multiplul campion european si mondial de juniori si de seniori la natatie, David Popovici, si-a donat medalia de camion mondial pentru a fi transformata in fundite aurii, oferite copiilor ce intra in ... citeste toata stirea