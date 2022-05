De 1 iunie, concert cu muzica din desene animate

De Ziua Copilului, miercuri, 1 iunie, copiii si parintii sunt invitati la concertul "Muzica din desene animate" al Filarmonicii de Stat Oradea, care va avea loc in sala Enescu-Bartok, incepand cu ora 17. Piesele din concert vor fi interpretate de Ansamblul de suflatori al Filarmonicii de Stat Oradea, dirijat de Lorenzo Moroni.Concertul va fi deschis de ritmurile de mars ale piesei Parade of Wooden Soldiers de Ballard McDonald. Piesa a fost compusa de Leon Jessel in anul 1897 pentru pian si ... citeste toata stirea