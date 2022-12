De ce Austria doreste sa se opuna aderarii Romaniei la spatiul Schengen - Explicatii rationale, nu conspiratii

Pentru a intelege de ce Austria se opune intrarii Romaniei si Bulgariei in spatiul Schengen, dar sustine Croatia in acest demers, este obligatoriu sa intelegem cum a evoluat in UE criza migrantilor din 2015 si pana in prezent si modul in care s-au raportat statele UE la aceasta criza.Din acel moment, introducerea controalelor la frontiera, prin invocarea Codului Frontierelor Schengen, a devenit norma pentru 6 state UE: Norvegia, Austria, Suedia, Germania, Danemarca si Franta.Mai exact, ... citeste toata stirea