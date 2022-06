De ce falsifica Budapesta statisticile cu numarul romanilor din Ungaria de astazi (II)

Foto: Deschidere de an scolar la "Liceul romanesc" din Jula. Evenimentul se desfasoara in... limba maghiara.Continuam astazi analizele dedicate minoritatii romanesti din Ungaria, aproape uitata si pe cale de disparitie. Profesorul universitar Gabriel Moisa, colaboratorul nostru de la Universitatea din Oradea, ne releva, pe parcursul a doua episoade, misterul din spatele unei uluitoare strategii de manipulare a guvernului de la Budapesta apropo de minoritatile din Ungaria, in special cea ... citeste toata stirea