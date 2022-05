De International Bucharest in Music la Roma

Este radianta, vesela, are o atitudine si un zambet coplesitor de larg. Cu zambetul, prezenta scenica si cu vocea sa, Natalia Bendre a cucerit juriul concursului "International Bucharest in Music". De la aceasta competitie, desfasurata in capitala, la Teatrul Elisabeta, tanara artista s-a intors cu trofeul sectiunii interpretare la toate categoriile de varsta, premiul special al directorului artistic si o invitatie la Festivalul Tivoli in Canto din Roma. In plus, Natalia a obtinut si Miss Rock ... citeste toata stirea