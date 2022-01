De nota 10 la ocrotirea naturii: Copiii din Salonta au pregatit hranitoare si casute pentru pasari

In zilele grele si lungi de iarna trebuie sa ne gandim si la micile pasari care traiesc in apropierea noastra, trebuie sa le ajutam sa supravietuiasca mai ales cand temperaturile sunt foarte scazute. Asa i-a invatat si profesoara Laura Pascu pe elevii din Clubul Copiiilor, dupa care acestia s-au apucat de treaba si au pregatit mai multe hranitoare pe care le-au amplasat in diferite puncte ale orasului. Actul de ocrotire a naturii a fost onorat de catre prezenta directorului judetean al ... citeste toata stirea