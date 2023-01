De sapte ani - Apele Vaii Nimaiesti sunt sfintite de Boboteaza

Vineri, 6 ianuarie, s-au implinit sapte ani de cand Preasfintitul Parinte Sofronie, Episcopul Oradiei, instituia cutuma sfintirii apelor Vaii Nimaiesti, obicei pastrat, cu bucurie duhovniceasca, de obstea ortodoxa beiuseana. Si in acest an slujba Aghesmei Mari a fost savarsita de un sobor de preoti, in frunte cu parintele Marian-Vasile Popa, protopopul Beiusului, Seghistei si Steiului.Dupa oficierea Sfintei Liturghii in toate bisericile si capelele ortodoxe din Beius, preotii si credinciosii ... citeste toata stirea