Ziua Mondiala a Educatiei, sarbatorita joi, 5 octombrie, va fi marcata in acest an, la Oradea, printr-un eveniment inedit. Sub genericul Zilei Educatiei Bihorene, vor fi derulate workshopuri la care este estimata prezenta a 900 de cadre didactice.Evenimentul se va desfasura intre orele 9.00 si 15.30, si va contine sesiuni de workshop de cate o ora si jumatate, urmate de 10-15 minute de intrebari si raspunsuri. Atelierele de lucru vor avea loc in sali puse la dispozitie de colegiile partenere,