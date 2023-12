Beiusul, straveche vatra de romanism, s-a aflat in centrul evenimentelor premergatoare Marii Adunari Nationale de la Alba Iulia de la 1 Decembrie 1918. Contributia beiusenilor la faurirea Romaniei Mari a fost una semnificativa. In sprijinul acestei afirmatii, ii vom aminti, pentru inceput, pe cei cinci beiuseni care s-au inscris voluntari in armata romana: Cornel Papp (notar public), Ghita Cosma (apoi primar al orasului), Amos Borlan (avocat), Ioan Nestor (medic) si Eusebiu Stefan. Apoi, cand ... citeste toata stirea