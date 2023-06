Presedintele Iohannis inseamna, in istoria politica a Romaniei, un deceniu. Asemeni predecesorului sau, Traian Basescu, Iohannis reuseste sa duca la capat o decada prezidentiala. Dincolo de fast, dincolo de receptii, dincolo de calatorii adesea petrecute in decor opulent, bilantul mandatelor sale se va scrie sub semnul luciditatii. Anii sai sunt cei in care speranta a lasat loc, treptat, marasmului: ales de doua ori infruntand PSD, Iohannis este presedintele care a numit cei mai multi premieri ... citeste toata stirea