Declaratie socanta a consilierului lui Ilie Bolojan: "Nu e razboiul nostru. Ucraina este dusmanul tuturor cetatenilor sai"

Presedintele Partidului Popular Maghiar din Transilvania, Csomortanyi Istvan, consilier al sefului CJ Bihor, Ilie Bolojan, a criticat in termeni duri Ucraina si a acuzat Uniunea Europeana de "ipocrizie", pentru sprijinul acordat tarii atacate, cerand maghiarilor din Ardeal sa nu intervina pentru ca "nu este razboiul nostru". Intr-o declaratie facuta in limba maghiara si postata pe pagina organizatiei politice, in calitate de co-presedinte al Aliantei Maghiare din Transilvania, Csomortanyi ... citeste toata stirea