Declaratii de avere. Ce capital au mai adunat alesii locali intr-un an?

Declaratiile de avere ale alesilor, cu veniturile obtinute anul trecut, au fost publicate pe site-urile institutiilor, termenul de depunere fiind luna iunie. In topul "bogatasilor" se afla Mircea Malan, cu apartament, spatiu comercial, dar si case de vacanta si mai multe terenuri in zone turistice din Bihor.Ilie Bolojan, presedintele Consiliului Judetean Bihor, nu are aproape nimic schimbat fata de declaratiile anterioare, cu exceptia venitului realizat din inchirierea unui apartament, in ... citeste toata stirea