Decret semnat de Putin: Din 1 aprilie "tarile neprietenoase" platesc gazul in ruble

Presedintele rus Vladimir Putin a declarat joi ca, in conformitate cu un decret semnat privind comertul cu gaze naturale cu "tarile neprietenoase", companiile vor trebui sa aiba conturi in banci rusesti si sa plateasca contractele in ruble, scrie CNN."Astazi (joi - n.r.) am semnat un decret care stabileste regulile pentru comertul cu gaze naturale rusesti cu asa-numitele state neprietenoase. Sugeram ca partile din aceste tari sa foloseasca o schema foarte simpla si transparenta, pentru a ... citeste toata stirea