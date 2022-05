Deputatul Mihai Lasca, acuzat de DIICOT ca era caraus de migranti la granita cu Ungaria

Mihai Lasca a fost interceptat in timp ce ii numea pe migranti "oi" sau "mielusei", potrivitDetaliul a iesit la iveala cand magistratul-asistent de la Inalta Curte a citit, marti, 10 mai, rechizitoriul procurorilor DIICOT cu privire la infractiunile retinute in sarcina lui Mihai Lasca. El este judecat de unul singur la ICCJ, deoarece este deputat, iar cauza a fost disjunsa pentru restul gruparii.Potrivit informatiilor, rolul lui Mihai Lasca in cadrul gruparii era acela de caraus de migranti. ... citeste toata stirea