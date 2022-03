Derby bihorean de play-off pe Stadionul Iuliu Bodola

Cele mai bune echipe bihorene din Seria 10 se va duela maine in ultima etapa a sezonului regulat. Atat CAO 1910 Oradea, cat si Lotus Baile Felix sunt calificate in play-off, unde vor mai avea ocazia sa se confrunte de trei ori.Spectatorii care vor veni sambata la Stadionul Iuliu Bodola vor avea ocazia sa vada la lucru doua echipe alcatuite preponderent din bihoreni, in care se regasesc si multi tineri. Cum in play-off se intra cu toate punctele obtinute, ambele echipe vor cauta victoria ... citeste toata stirea