Deschiderea noului an universitar - Generatia anilor 2030 isi intra in paine

Sute de studenti, parinti, bunici si profesori, au luat cu asalt marti, 1 octombrie, Sala Polivalenta a Universitatii din Oradea la deschiderea anului academic 2024-2025. Atat universitarii cat si reprezentantii autoritatilor locale au subliniat importanta institutiei in dezvoltarea orasului Oradea si a judetului Bihor.Ca in fiecare an, festivitatea de deschidere a noului an la Universitatea din Oradea a inceput cu Imnul National urmat de Gaudeamus cantate, foarte bine, de un cor al ... citește toată știrea