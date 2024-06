Despre compilatie si plagiat

Articolul care urmeaza are legaturi directe cu cele precedente Despre fericire si placere si Despre desteptaciune, inteligenta si inteleopciune, publicate in cotidianul Crisana.In practica scolara, la orele de compunere, compilatia poate fi folosita ca modalitate de invatare, alaturi de rezumat, comentariu, analiza literara, recenzie, caracterizarea personajelor, menite sa dezvolte capacitatea de intelegere, gandire si exprimare a elevilor. In inteles didactic, pozitiv, a compila inseamna a ... citește toată știrea