Detalii despre talharia din Rogerius: Tanarul a talharit trei femei in aceeasi zi si a amenintat atat un martor cat si o victima cu cutitul

Tanarul are 17 ani si este din CIumeghiu, dar este domiciliat fara forme legale in comuna Gepiu. In cursul zilei de luni, 11 aprilie, acesta a talharit trei femei pe strazile din Oradea.Related articlesPotrivit politistilor, in cursul diminetii de luni, 11 aprilie, in jurul orei 08:50, in timp ce o femeie de 59 de ani, din Oradea, se afla pe strada Blaise Pascal din Oradea, tanarul i-a smuls geanta si o plasa pe care aceasta le tinea in mana si a fugit. Fiind surprins de un martor, tanarul ... citeste toata stirea