Detinutul care si-a incendiat celula a murit la spital

Inchis in Penitenciarul din Oradea pentru omor, B.D. a dat, miercurea trecuta, foc saltelelor din camera de detentie. Practic, in momentul in care colegul de celula participa la unele activitati sociale, el a pus saltelele in fata usii si le-a dat foc. Fumul dens i-a alertat pe angajatii Penitenciarului, care au intervenit de indata.Barbatul a fost transportat atunci la spital, in stare critica. Potrivit medicilor, suferise rani pe 40% din suprafata corpului. Tanarul era cunoscut cu afectiuni ... citeste toata stirea