Dezastru in Turcia: Inflatia a ajuns la 80%

Preturile de consum au crescut cu 78,6% de la an la an in luna iunie, in conditiile in care politica monetara neconventionala a presedintelui Recep Tayyip ErdoAan si perturbarea importurilor de alimente si energie din cauza razboiului din Ucraina au avut un impact puternic. A fost cea mai mare crestere anuala din 1998 incoace, desi rata a fost usor sub prognoza de consens a analistilor, de 80 la suta.ErdoAan, care respinge opinia larg acceptata in randul economistilor potrivit careia ... citeste toata stirea