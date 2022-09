Dezastru provocat de viitura in Poiana Glavoi - Corturi luate de apa

Cativa turisti aflati cu corturile la munte in zona Padis din Muntii Apuseni au fost surprinsi de o viitura puternica. Intr-un filmulet postat pe Facebook de unul dintre turisti, se poate vedea cum apa maronie le inunda corturile si le muta de ici colo cu multa usurinta.Turistii, care au ignorat avertizarile meteo, au regretat amarnic dupa ce, in timp de campau in Poiana Glavoi, din zona Padis a Muntilor Bihor, au fost surprinsi de viitura. In imaginile publicate astazi, 2 septembrie, pe ... citeste toata stirea