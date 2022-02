Din 27 februarie au intrat in vigoare noile prevederi ale Codului Rutier. Vezi aici modificarile

In data de 27 februarie 2022 au intrat in vigoare si celelalte prevederi din art.III din Ordonanta Guvernului nr.1/2022. Pentru a se asigura ca participantii la trafic cunosc noile prevederi, politistii rutieri bihoreni fac urmatoarele precizari:I. Cu privire la faptele referitoare la:O neacordarea prioritatii de trecere pietonilor angajati in traversarea regulamentara a drumului public prin locurile special amenajate si semnalizate, aflati pe sensul de deplasare a autovehiculului, ... citeste toata stirea