Din nou in banci, de luni! Toate scolile si gradinitele din tara incep semestrul II cu prezenta fizica (VIDEO)

Toate scolile si gradinitele din tara vor incepe luni semestrul al doilea cu prezenta fizica, dupa aplicarea noului criteriu al gradului de ocupare a paturilor de spital dedicate pacientilor Covid-19.Anuntul a fost facut vineri de ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, intr-o conferinta de presa in care a prezentat noul ordin comun privind functionarea scolilor, alaturi de ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila.Noile reguli privind prezenta fizica in scoliNoul ordin comun a fost emis in urma ... citeste toata stirea