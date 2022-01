Din nou peste 1.000 de cazuri noi in ultimele 24 de ore. Vezi numarul de infectari din fiecare localitate din Bihor

Conform datelor de vineri dimineata, pe parcursul zilei de joi, 27 ianuarie, au fost confirmate 1.019 cazuri noi de Covid-19, din 2.613 teste efectuate. Totodata, in ultimele 24 de ore au fost declarate vindecate 694 de persoane. 287 de pacienti sunt internati in spitalele din judet, in timp ce 3 persoane infectate cu Covid-19 si-au pierdut viata.Cele mai mari incidente din judet se inregistreaza in Oradea si localitatile limitrofe. Santandrei este pe primul loc cu 28,35 cazuri/1.000 de ... citeste toata stirea