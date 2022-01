Dincolo de zdranganitul armelor. Jumatate dintre ucraineni nu vor sa existe nici vize nici vama intre Rusa si Ucraina

Cristina Melnic*Sursa foto: ShutterstockPe fondul unui zdranganit de arme orchestrat de Moscova si o presiune exercitata asupra puterilor occidentale de a negocia in scopul prevenirii unei prezumate invazii militare la scara larga in Ucraina, in acest inceput de an au avut loc la Geneva discutii si negocieri intre SUA/NATO/OSCE si Federatia Rusa privind securitatea de pe continentul european. Altfel spus, dupa cum LARICS a tot anuntat, in aceste momente se certifica incheierea unui ciclu de ... citeste toata stirea