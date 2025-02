Directia de Asistenta Sociala Oradea: Nu treceti nepasatori pe langa persoanele fara adapost!

Avand in vedere temperaturile scazute prognozate pentru zilele urmatoare, Directia de Asistenta Sociala Oradea reaminteste comunitatii locale ca are posibilitatea sa anunte despre zonele sau locatiile in care se adapostesc oameni ai strazii.Sesizari pot fi facute la numarul de telefon al Dispeceratului Politiei Locale: 0259-969, in intervalul orar 10.00 - 22.00, care are disponibila o masina pentru ridicarea acestor persoane, sau la numarul de telefon non-stop 0359/466-666 al Adapostului de ... citește toată știrea