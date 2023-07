Potrivit DSVSA Bihor, dupa verificarile efectuate, inspectorii au dat o amenda in valoare de 20.000 de lei pentru neconformitati identificate in spatii de productie intretinute necorespunzator, cu rugina si deficienta structurale, si achizitia de produse alimente din alte locuri fara acte si au fost au fost confiscate 7 kilograme de branza telemea. Totodata, in termen de 45 de zile, conducerea hotelului trebuie sa repare spatiile cu probleme.De ... citeste toata stirea