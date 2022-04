Directia Silvica Bihor -Traseu educativ inaugurat in Baile Felix

Un traseu educativ interactiv intre mediul inconjurator si turisti, in special copii, a fost inaugurat vineri, 29 aprilie, in Padurea din Baile Felix. Copiii vor putea afla informatii interesante in zece locuri de pe traseu, atat despre viata arborilor, vietatile din padure, cat si despre Romsilva, administratorul fondului forestier."Azi, 29 aprilie, in padurea din Baile Felix am trait emotia inaugurarii primului traseu educativ din padurile administrate de catre Directia Silvica Bihor", ... citeste toata stirea