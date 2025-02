Directorii de scoli trebuie sa verifice daca elevii respecta regula de a nu folosi telefoanele in timpul orelor

Ministerul Educatiei a anuntat, joi, ca a cerut tuturor inspectorilor si directorilor de unitati scolare sa-si examineze regulamentele proprii, pentru a se asigura ca elevii respecta obligatia de a nu folosi telefoanele in timpul orelor de curs.Conform reglementarilor in vigoare, elevii au voie sa foloseasca telefoanele mobile pe durata orelor doar cu acordul cadrului didactic si in scop educational."Toti actorii sistemului de educatie - elevi, profesori, parinti - trebuie sa cunoasca ... citește toată știrea