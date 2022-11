Discriminarea in viziunea unui parlamentar roman

Mai zilele trecute, cotidianul "Crisana" si saptamanalul "Bihoreanul" informau despre o interventie in Parlament, mai exact in Senat, a colegului universitar Adrian Hatos. Sociolog, cercetator fecund, conducator de doctorat, proaspat senator PNL de Bihor- repune pe tapet tema discriminarii intr-o noua formula. Este vorba, spunea Dsa, de "inadmisibilitatea ca studentii (cetateni romani - n.n.) care invata in strainatate sa nu beneficieze de asigurare de sanatate. E discriminare pe fata". O ... citeste toata stirea