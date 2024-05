"Do You Speak Future?": Workshop despre sustenabilitate pentru studentii din Oradea

Tinerii oradeni preocupati de sustenabilitate sunt invitati la un workshop gratuit, organizat de Facultatea de Litere a Universitatii locale si intitulat "Do You Speak Future?".Lectia va fi tinuta de un specialist in economie circulara scolit in Barcelona, Ciprian Sipos, care astazi se prezinta drept "Zero Waste Creative Thinker, strategist si green interior designer"."In cadrul evenimentului, pe parcursul a trei ore interactive, ne vom juca cu idei legate de sustenabilitate, gandirea ... citește toată știrea