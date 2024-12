Doha ar putea opri exportul de gaze naturale lichefiate catre blocul comunitar - Qatarul ameninta UE ca va taia gazul

Qatarul a amenintat ca va opri livrarile de gaze naturale catre UE daca statele membre vor aplica cu strictete noua legislatie care va penaliza companiile care nu indeplinesc criteriile stabilite privind emisiile de carbon, drepturile omului si drepturile lucratorilor.Qatar este unul dintre cei mai importanti exportatori de GNL din lume si a devenit un furnizor din ce in ce mai important de gaz pentru Europa, in urma turbulentelor de pe pietele de energie provocate de invazia Rusiei in ... citește toată știrea