Unul dintre pacienti (un barbat din Bihor in varsta de 59 de ani) a cazut si a suferit un traumatism cranian sever, intrand in moarte cerebrala, iar o femeie de 56 de ani din Satu Mare, a suferit un AVC hemoragic si a intrat in moarte cerebrala, a spus asistentul sef ATI in cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Bihor, Petru Cotrau.Prin bunavointa familiilor celor doi pacienti in moarte cerebrala a fost schimbata in bine viata a cinci oameni aflati in mare suferinta prin interventiile ... citeste toata stirea