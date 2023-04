Potrivit unui comunicat al DNA transmis, vineri, AGERPRES, procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Sectia de combatere a coruptiei au dispus efectuarea urmaririi penale si retinerea pentru 24 de ore, incepand cu ziua de joi, a lui Andrei Pantea, comisar de politie in cadrul Directiei Generale a Politiei Municipiului Bucuresti - Brigada Rutiera si a lui Valentin Olteanu, agent sef de politie in cadrul DGPMB - Brigada Rutiera, pentru comiterea infractiunii de luare de mita, in ... citeste toata stirea