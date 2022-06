Doi romani sunt pe lista celor mai cautati infractori din Londra. Mesajul politistilor britanici catre fugari

Doi romani sunt pe lista celor mai cautati talhari din Londra, iar fotografiile lor au fost facute publice, joi, de Politia metropolitana, care a cerut sprijin opiniei publice pentru a-i prinde Primul dintre romanii cautati este Iosif Marius Amarandei, de 22 de ani. Barbatul, care pana sa comita faptele a locuit in Basildon, Essex, e cautat pentru trei talharii comise in vara anului 2021 in localitatile Harold Hill, Dagenham si Romford. Amarandei a postat anunturi de vanzare auto, iar cand ... citeste toata stirea