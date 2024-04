Doi studenti oradeni de la Drept au obtinut premiul III la concursul national de procese simulate

Doi studenti oradeni de la Facultatea de Drept a Universitatii din Oradea au obtinut premiul III in cadrul Concursului National de Procese Simulate - National Moot Court Competition - Constitutional Law, desfasurat in Timisoara, in perioada 5-7 aprilie.Dintre cele 16 echipe din toata tara inscrise in competitie, viitorii juristi Maria Mandrut, din anul I, si Tudor Pop, din anul III, au obtinut premiul III pentru cel mai bun memoriu scris."Consideram ca participarea noastra, in cadrul ... citește toată știrea