Domeniul Hajas de Vanzare. Conac de Secol XIX Reabilitat. Teren 10 Hectare

Imagineaza-ti ca-ti bei cafeaua pe terasa invaluita in lumina diminetilor de vara, alaturi de nazdravanii care-ti zburda fericiti prin iarba proaspata si imbrobodita de roua.Cum iti suna?Da-mi voie sa-ti prezint Conacul HajasSituat in Bihor, la o ora distanta de Oradea, pe Drumul National 19B inspre Marghita, in localitatea Abramut la numarul 181, te invit sa descoperi aceasta oaza incarcata de poveste, liniste si pace.Prima mentiune funciara dateaza din anul 1899, pe cand Contele Zichy ... citeste toata stirea