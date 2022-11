Dorin Luca, soferul Porsche-ului care a provocat accidentul din Pasajul Magheru, lasat in arest la domiciliu

La nicio luna dupa ce a fost arestat pentru 30 de zile de catre judecatorii oradeni, Dorin Luca, soferul autoturismului Porsche care a lovit o alta masina ce se deplasa regulamentar, a fost scos de dupa gratii si trimis in arest la domiciliu.Potrivit bihorjust.ro, tanarul de 31 de ani ar fi vrut sa fie pus sub control judiciar, dar instanta i-a respins cererea.Dorin Florin Luca a fost arestat pe 3 octombrie, fiind acuzat de Parchetul Oradea de conducere sub influenta ... citeste toata stirea