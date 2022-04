Dosarul penal al lui Horea Vuscan pentru raspandirea virusului Covid a fost inchis. "A fost frectie la picior de lemn"

Tanarul om de afaceri spune ca are o viata ca in filme, numai fiindca nu ingenuncheaza in fata problemelor. Cel mai proaspat exemplu e procesul castigat impotriva ANAF, dupa ce institutia i-a sechestrat abuziv sute de mii de euro. Horea Vuscan lupta cu institutiile statului, recunoscand ca, pe langa dorinta de dreptate, are si posibilitatea financiara sa o faca. Cea mai recenta victorie e inchiderea dosarului penal intentat lui si sotiei sale, fiindca in pandemie ar fi plecat in Egipt, desi ... citeste toata stirea