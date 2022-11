Doua accidente grave in Urvind si Sacueni. Cinci persoane ranite, dintre care doi adulti si un minor de 13 ani in stare grava

In noaptea de luni spre marti, 8 noiembrie, in jurul orei 3:00, in Urvind, a avut loc un accident rutier in care au fost implicate patru persoane.La fata locului s-au deplasat mai multe echipaje de urgenta pentru salvarea victimelor. Soferul masinii a ramas incarcerat in urma impactului. Pentru salvarea lui au intervenit pompierii militari bihoreni care l-au eliberat dintre fiarele contorsionate ale masinii. Doi adulti si un minor de 13 ani au fost raniti grav in ... citeste toata stirea