Doua proiectile explozive gasite intr-o gradina din Biharia

In cursul zilei de marti, 17 mai, in jurul orei 9, pompierii militari prin echipajul pirotehnic al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Crisana" al judetului Bihor au fost mobilizati in Biharia, in urma unui apel la 112."Specialistii pirotehnicieni au asanat o suprafata de teren de aproximativ 300 metri patrati si au actionat pentru identificarea, ridicarea, transportul si depozitarea in conditii de siguranta, a celor doua proiectile explozive de calibru 105 milimetri", transmite maior ... citeste toata stirea