Doua scoli din Bihor, decorate de presedintele Klaus Iohannis

Doua unitati de invatamant din Bihor au fost decorate de presedintele Klaus Iohannis, in semn de apreciere pentru contributia lor in educatie.Este vorba de doua scoli din mediul rural: Gimnaziala nr. 1 Varciorog si "Iosif Vulcan" Holod. Ambele au primit ordinul "Meritul pentru invatamant", in grad de Ofiter pentru scoala din Varciorog si in grad de Cavaler pentru unitatea de invatamant din Holod.Potrivit Administratiei prezidentiale, aceste distinctii au fost acordate "in semn de apreciere ... citește toată știrea